На улице Преображенской иномарка без водителя сбила пешехода.
Сегодня, 13:30 | Просмотров: 298 | Версия для печати
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ДТП случилось днем 26.09.2017 года в г. Кирове.
На улице Преображенской напротив дома № 111, по предварительным данным, произошло самопроизвольное движение от правого края проезжей части автомобиля «Тойота Королла» без водителя.
Иномарка совершила наезд на пешехода, проходившего мимо.
В результате происшествия 76-летняя женщина-пешеход получила травмы (не госпитализирована).
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