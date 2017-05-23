На улице Преображенской иномарка без водителя сбила пешехода.

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ДТП случилось днем 26.09.2017 года в г. Кирове.

На улице Преображенской напротив дома № 111, по предварительным данным, произошло самопроизвольное движение от правого края проезжей части автомобиля «Тойота Королла» без водителя.

Иномарка совершила наезд на пешехода, проходившего мимо.

В результате происшествия 76-летняя женщина-пешеход получила травмы (не госпитализирована).