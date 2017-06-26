В Яранском районе из гаража ветстанции угнали автомобиль с компьютерами и документами.
Сегодня, 13:59 | Просмотров: 371 | Версия для печати
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Инцидент произошел в августе текущего года. В полицию обратились работники яранской ветеринарной станции.
Неизвестный преступник похитил из служебного гаража автомашину «ВАЗ-2106», в которой находились два системных блока и документы. Ущерб составил более 170 тысяч рублей.
Спустя месяц полицейским удалось установить местонахождение «Жигулей». Выяснилось, что угонщик спрятал "шестерку" в лесу в 15 километрах от районного центра.
Мужчина перекрасил ее в другой цвет, а салон переделал себе под "спальню". Полицейским подозреваемый заявил, что это его машина.
Так же, как и лесовоз, который был обнаружен здесь же в лесном массиве. Грузовик тоже оказался в угоне, но на этот раз из Республики Марий Эл.
Расследование продолжается.
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