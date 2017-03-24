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В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Сегодня, 19:29 | Просмотров: 503 | Версия для печати
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Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, по факту обнаружения в подъезде дома на улице Заводской г. Кирова тела девушки 1991 г.р. проводится доследственная проверка.
 
По информации Следкома, у девушки осталось двое малолетних детей. Родственники сообщили полиции, что в последнее время погибшая переживала депрессию из-за неудач в личной жизни.
 
По словам очевидцев, в день гибели соседи видели ее в подъезде несколько раз. Девушка вела себя странно, заходила и выходила из лифта на разных этажах. Ее тело нашли висящим на лестнице одного из верхних этажей.
 
Признаков насильственной смерти эксперты при предварительном осмотре не обнаружили.
 
В ходе проверки будут исследованы все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.


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