В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

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Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, по факту обнаружения в подъезде дома на улице Заводской г. Кирова тела девушки 1991 г.р. проводится доследственная проверка.

По информации Следкома, у девушки осталось двое малолетних детей. Родственники сообщили полиции, что в последнее время погибшая переживала депрессию из-за неудач в личной жизни.

По словам очевидцев, в день гибели соседи видели ее в подъезде несколько раз. Девушка вела себя странно, заходила и выходила из лифта на разных этажах. Ее тело нашли висящим на лестнице одного из верхних этажей.

Признаков насильственной смерти эксперты при предварительном осмотре не обнаружили.

В ходе проверки будут исследованы все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.