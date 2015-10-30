В Кирове возбудили уголовное дело по факту порчи земли в районе улицы Потребкооперации.

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Кировская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила факт разлива загрязненных сточных вод на почву в районе улицы Потребкооперации города Кирова.

Результаты экспертизы подтвердили превышение ПДК содержания загрязняющих веществ в почве по нефтепродуктам. Размер ущерба, причиненного в результате загрязнения почвы, составил более 1,7 млн. рублей.

По материалам прокурорской проверки сотрудниками УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 Уголовного Кодекса Российской Федерации (порча земли).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры.