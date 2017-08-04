В Кирове будут судить 7 участников ОПГ, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков.

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В преступную наркогрупппу входили 4 жителя Саратовской области и трое кировчан.

В уголовном деле порядка 9 эпизодов, связанных со сбытом наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Распространяли "синтетику" с использованием интернета и электронных платежных систем.

Одной из участниц ОПГ - жительнице Саратовской области - также предъявлено обвинение в совершении участия в межрегиональном преступном сообществе, т.е. по ч. 2 ст. 210 УК РФ. "Кировская группа" входила в состав ОПС, которая действовала также на территории Саратова и Тамбова.

В общей сложности была доказана причастность вышеуказанных лиц к сбыту более 3,4 килограмм, что соответствует более 10 тысяч разовых доз, в том числе в виде концентрированного реагента.

Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в Ленинский районный суд гор. Кирова.

Участникам преступной группы грозит наказание до 20 лет лишения свободы.