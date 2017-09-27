На улице Труда иномарка сбила пенсионерку.
Сегодня, 15:46 | Просмотров: 74 | Версия для печати
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ДТП произошло днем 28.09.2017 года в Кирове.
На улице Труда, напротив дома № 57, по предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на 58-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в неположенном месте.
В результате происшествия пешеход получила травмы (не госпитализирована).
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