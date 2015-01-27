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Новости / Происшествия

В Лузском районе "буханка" улетела в кювет и перевернулась.

Сегодня, 15:55 | Просмотров: 74 | Версия для печати
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Авария произошла в 15 часов 28.09.2017 года.
 
На 11 километре автодороги Луза-граница Вологодской области, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «УАЗ-3962» не справился с управлением и съехал с проезжей части.
 
В результате ДТП водитель автомобиля и его 38-летний пассажир получили травмы и госпитализированы.
 
В тот же день в городе Сосновке Вятскополянского района на улице Солнечной водитель автомобиля "ВАЗ-2112" врезался в дерево.
 
В результате происшествия водитель получил травмы (не госпитализирован).


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