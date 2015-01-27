В Лузском районе "буханка" улетела в кювет и перевернулась.
Сегодня, 15:55 | Просмотров: 74 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария произошла в 15 часов 28.09.2017 года.
На 11 километре автодороги Луза-граница Вологодской области, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «УАЗ-3962» не справился с управлением и съехал с проезжей части.
В результате ДТП водитель автомобиля и его 38-летний пассажир получили травмы и госпитализированы.
В тот же день в городе Сосновке Вятскополянского района на улице Солнечной водитель автомобиля "ВАЗ-2112" врезался в дерево.
В результате происшествия водитель получил травмы (не госпитализирован).
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!