В Лузском районе "буханка" улетела в кювет и перевернулась.

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Авария произошла в 15 часов 28.09.2017 года.

На 11 километре автодороги Луза-граница Вологодской области, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «УАЗ-3962» не справился с управлением и съехал с проезжей части.

В результате ДТП водитель автомобиля и его 38-летний пассажир получили травмы и госпитализированы.

В тот же день в городе Сосновке Вятскополянского района на улице Солнечной водитель автомобиля "ВАЗ-2112" врезался в дерево.

В результате происшествия водитель получил травмы (не госпитализирован).