В Оричевском районе «Фольксваген Джетта» сбил пешехода.
Сегодня, 17:01 | Просмотров: 21 | Версия для печати
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ДТП случилось около 10 часов 28.09.2017 года.
На 6 километре автодороги Оричи-Улановы, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» при обгоне совершил наезд на 47-летнего мужчину.
Пешеход внезапно вышел на проезжую часть дороги из-за стоящего на обочине грузового автомобиля «МКМW01». В результате происшествия пешеход получил травмы (не госпитализирован).
В тот же день еще одно ЧП произошло в Подосиновском районе на 30 километре автодороги Подосиновец-граница Вологодской области.
По предварительным данным, грейдер «ДЗ-180А», стоявший на обочине, неожиданно начал движение без водителя и совершил наезд на мужчину. Работник дорожного предприятия пытался запрыгнуть на машину и остановить ее, но не сумел удержаться и упал под задние колеса грейдера.
В результате происшествия мужчина погиб.
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