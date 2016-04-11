В Оричевском районе «Фольксваген Джетта» сбил пешехода.

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ДТП случилось около 10 часов 28.09.2017 года.

На 6 километре автодороги Оричи-Улановы, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» при обгоне совершил наезд на 47-летнего мужчину.

Пешеход внезапно вышел на проезжую часть дороги из-за стоящего на обочине грузового автомобиля «МКМW01». В результате происшествия пешеход получил травмы (не госпитализирован).

В тот же день еще одно ЧП произошло в Подосиновском районе на 30 километре автодороги Подосиновец-граница Вологодской области.

По предварительным данным, грейдер «ДЗ-180А», стоявший на обочине, неожиданно начал движение без водителя и совершил наезд на мужчину. Работник дорожного предприятия пытался запрыгнуть на машину и остановить ее, но не сумел удержаться и упал под задние колеса грейдера.

В результате происшествия мужчина погиб.