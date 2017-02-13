В Малмыжском районе на охоте в результате случайного выстрела погиб 39-летний мужчина.
Сегодня, 11:20 | Просмотров: 669 | Версия для печати
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По информации СУ СКР по Кировской области, следственными органами начата доследственная проверка по факту причинения смерти по неосторожности мужчине в Малмыжском районе.
ЧП произошло 28 сентября 2017 года. Группа охотников находилась в лесном массиве у деревни Новая Смаиль. Около 22 часов мужчина 1962 года рождения совершил случайный выстрел из карабина в сторону автомобиля, в котором находились водитель и пассажир.
Пуля пробила заднюю часть автомашины и смертельно ранила в грудь пассажира - мужчину 1978 года рождения.
Следователи СУ СКР по Кировской области провели осмотр места происшествия, назначили экспертизу. По результатам проверки будут установлены все обстоятельства трагедии и принято процессуальное решение.
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