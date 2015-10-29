В Арбажском районе "семерка" врезалась в УАЗ: 1 погибший, 10 травмированных (ФОТО).

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ДТП произошло в 6.20 02.10.2017 года.

На 260-ом километре федеральной автодороги «Вятка», 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», внезапно выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный автомобиль «УАЗ».

Водитель "семерки" получил травмы, не совместимые с жизнью и погиб на месте ДТП. От передней части автомобиля практически ничего не осталось.

В УАЗе ехали девять пассажиров. Все они, а также водитель УАЗа получили различные травмы и были госпитализированы.

Нескольких пострадавших доставали из салона УАЗа с помощью специнструментов.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения столкновения. Одна из версий - водитель "семерки" мог задремать за рулем.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек и два пожарных расчета.

фото ГУ МЧС по Кировской области, УГИБДД по Кировской области