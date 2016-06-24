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Новости / Происшествия

В Уржуме частный дом, оставленный без присмотра хозяев, обокрали дважды.

Сегодня, 13:07 | Просмотров: 356 | Версия для печати
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Пропажу вещей нынешняя 64-летняя хозяйка дома обнаружила в конце сентября.
 
Женщина приехала проверить жилье, оставшееся ей по наследству после смерти матери. Выяснилось, что из дома пропали газовая плита, швейная машинка, телевизор, посуда и другие предметы интерьера.
 
В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого - неработающего жителя райцентра, 1971 года рождения.
 
Мужчина признался, что он проникал в дом, который долгое время был без хозяев. Подозреваемый сорвал навесной замок и вынес некоторые вещи.  
 
Но список украденного не совпал с описью пропавшего имущества. В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что кроме первого подозреваемого в дом проникал еще один мужчина. Его также задержали.
 
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
 
Часть похищенных вещей изъята.


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