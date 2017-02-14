В Кирове задержали нелегального торговца сим-картами.
Сегодня, 16:52 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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Житель Кирова незаконно продавал модули сим-карт по цене 60 рублей за штуку, не имея соответствующих полномочий от оператора сотовой связи.
Документального оформления сделки не предполагалось, и паспорта у покупателя продавец не требовал.
В ходе проверочных мероприятий у кировчанина было изъято 33 сим-карты. В отношении него составлен административный протокол, который направлен для рассмотрения в Роскомнадзор.
Мужчина может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей.
По словам продавца, сим-карты он нашел и решил на них немного заработать, разместив в интернете объявление о продаже.
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