Виртуальные мошенники продолжают успешно обманывать жителей Кировской области.

Поделиться новостью:

29 сентября в межмуниципальный отдел МВД России «Омутнинский» обратилась жительница районного центра, 1948 года рождения.

С карты женщины неустановленный преступник похитил 40 тысяч рублей. Хищение было совершено путем обмана под предлогом приобретения садового дома, выставленного для продажи на интернет-сайте.

1 октября в отдел полиции №1 УМВД России по г. Кирову с аналогичным заявлением обратилась пенсионерка, 1949 года рождения, проживающая в областном центре. Под предлогом аренды квартиры, объявление о которой было размещено на сайте, мошенник завладел с банковской карты деньгами в сумме 99 тысяч рублей.

Полиция предупреждает: епсли вы продаете товар, а покупатель торопит со сделкой, обещая перевести аванс и требуя дать ему для этого доступ к личному кабинету онлайн-банка, просит сообщить цифры, поступившие вам в смс-сообщении – прекращайте общение, вы разговариваете с преступником.