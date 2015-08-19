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Новости / Происшествия

В Вятскополянском районе в кювет улетел автомобиль «Киа Спортейдж».

Сегодня, 11:36 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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ДТП произошло около двух часов ночи 02.10.2017 года.
 
На 18-ом километре автодороги Вятские Поляны – Слудка – Каракули, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» не справился с управлением и съехал в кювет.
 
Иномарка перевернулась, в результате происшествия 33-летняя женщина-пассажир автомобиля получила травмы и была госпитализирована.


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