В Вятскополянском районе в кювет улетел автомобиль «Киа Спортейдж».

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ДТП произошло около двух часов ночи 02.10.2017 года.

На 18-ом километре автодороги Вятские Поляны – Слудка – Каракули, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» не справился с управлением и съехал в кювет.

Иномарка перевернулась, в результате происшествия 33-летняя женщина-пассажир автомобиля получила травмы и была госпитализирована.