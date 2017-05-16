В Санчурском районе иномарка врезалась в дерево.

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ДТП произошло в 19 часов 02.10.2017 года.

На 23-ем километре автодороги Санчурск – Корлячки – Рассвет, по предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» не справился с управлением, вылетел в кювет и наезд на дерево.

В результате происшествия водитель автомобиля погиб.