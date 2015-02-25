Сотрудницу администрации Мухинского сельского поселения подозревают в мошенничестве.

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По информации СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел в 2014 году.

За 7 лет до этого специалист администрации Мухинского сельского поселения Зуевского района приобрела дом. В 2014 году подозреваемая установила по документам, что земельный участок, на котором расположен дом, находится на праве аренды у администрации сельского поселения.

Женщина, используя свое служебное положение, внесла заведомо ложные сведения в выписку из похозяйственной книги, которая предоставила право ее супругу получить права собственности на данный земельный участок.

После этого супруг подозреваемой оформил право собственности на данный земельный участок. Тем самым бюджету сельского поселения был нанесен ущерб в размере более 40 тысяч рублей.

Следователи СУ СКР по Кировской области в рамках расследования уголовного дела исследуют всю документацию с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.