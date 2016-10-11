В Омутнинском районе нашли пенсионера, пропавшего сутки назад в лесу.
Сегодня, 11:55 | Просмотров: 237 | Версия для печати
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Первой забила тревогу супруга пенсионера.
Днем 66-летний мужчина ушел на прогулку и домой не вернулся. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, полицейские опросили близких пропавшего без вести.
Местные жители сообщили, что видели как мужчина днем направлялся в сторону леса. Поиски продолжались весь вечер и ночь.
Утром полицейские нашли пенсионера в лесу на опушке, примерно в двух километрах от Омутнинска. Его доставили домой, живым и невредимым.
По данным УМВД на 27 сентября, в 2017 году более 70 жителей Кировской области ушли в лес и пропали. Впоследствии 57 из них были найдены живыми, 7 - мёртвыми.
Всего за 9 месяцев 2017 года органами внутренних дел разыскивалось 1681 человек, из них в текущем году было объявлено в розыск 1251, разыскано в этом году 1267 человек.
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