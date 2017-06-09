В Кирове задержали молодого человека с пакетиком гашиша.

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1 октября около полуночи наряд вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал район нового моста через реку Вятка.

Внимание полицейских привлек одинокий ночной прохожий. Увидев патрульный автомобиль, молодой человек постарался незаметно выбросить пакетик с неизвестным веществом.

В разговоре с сотрудниками Росгвардии молодой человек признался, что попытался избавиться от наркотика.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. 25-летнего жителя Кирова передали полицейским.

Экспертиза показала: в пакетике находился гашиш весом 3,04 грамма, что является значительным размером.

Возбуждено уголовное дело.