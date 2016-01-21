В Кирове нашли двух подростков, пропавших неделю назад.

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15-летний житель областного центра ушел из дома и пропал 28 сентября.

Родители юноши обратились в полицию лишь 1 октября. В тот же день с заявлением в полицию пришли родственники 16-летнего кировчанина. Он отсутствовал дома с 26 сентября.

Сотрудники полиции незамедлительно начали поисковые мероприятия, к поискам привлекли волонтеров. Проверялись возможные места нахождения подростков, опрашивались их друзья и знакомые.

Выяснилось, что подростки были знакомы и могли находится в одном месте. После двухдневных поисков 15-летнего школьника сотрудники полиции нашли ранним утром в районе центрального рынка. С его слов, эти дни он провел у знакомых вместе со вторым подростком, а этим утром они разошлись.

16-летнего учащегося колледжа сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили около 10 часов на улице.

Подростков опросили и передали родителям.