В Кировской области выявлено два новых случая бешенства.
Сегодня, 14:38 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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Специалисты областной ветеринарной лаборатории установили диагноз бешенство у лисиц, обнаруженных на территории поселка Косино Зуевского района и на территории деревни Петруничи Мурашинского района.
В связи с участившимися случаями бешенства среди животных государственная ветеринарная служба Кировской области убедительно просит: не подходить к диким животным, заходящим на территорию населенных пунктов, не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей.
В случае укуса человека животным пострадавшему необходимо незамедлительно обратиться в медучреждение по месту проживания.
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