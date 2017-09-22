В Кировской области выявлено два новых случая бешенства.

Поделиться новостью:

Специалисты областной ветеринарной лаборатории установили диагноз бешенство у лисиц, обнаруженных на территории поселка Косино Зуевского района и на территории деревни Петруничи Мурашинского района.

В связи с участившимися случаями бешенства среди животных государственная ветеринарная служба Кировской области убедительно просит: не подходить к диким животным, заходящим на территорию населенных пунктов, не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей.

В случае укуса человека животным пострадавшему необходимо незамедлительно обратиться в медучреждение по месту проживания.