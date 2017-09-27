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Новости / Происшествия

На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

Вчера, 13:35 | Просмотров: 792 | Версия для печати
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Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, по факту обнаружения тела мужчины 1985 года рождения проводится доследственная проверка.
 
Труп, лежавший на парковке между автомобилями, обнаружили ранним утром жильцы многоэтажки на улице Комсомольской г. Кирова. На место ЧП выехали сотрудники СУ СКР по Кировской области и УМВД РФ по Кировской области.
 
Удалось установить, что погибший жил в доме на съемной квартире, расположенной на 17 этаже.
 
 
На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины. На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины. На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины. На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксперты установили у мужчины повреждения, характерные при падении с высоты.
 
Обстановка внутри квартиры свидетельствует о том, что погибший мог совершить суицид. Мотивы и обстоятельства смерти устанавливаются.


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