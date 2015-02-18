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Новости / Происшествия

На жителя Кирова завели уголовное дело за похищение бывшей возлюбленной.

Вчера, 13:58 | Просмотров: 321 | Версия для печати
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В отношении мужчины 1965 г.р. возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
 
По версии следствия, некоторое время назад подозреваемый состоял в любовных отношениях с женщиной 1968 года рождения. После расставания мужчина продолжил преследовать возлюбленную.
 
Женщина пыталась скрыться от ревнивого любовника за пределами области. Но мужчина сумел ее найти и силой привез обратно в Киров "для выяснения отношений".
 
Свою экс-возлюбленную он насильно удерживал в квартире, расположенной в областном центре.
 
Неизвестно, как бы дальше развивались события, если бы в ситуацию не вмешалась полиция. Как сообщает СУ СКР по Кировской области, в рамках расследования уголовного дела будут проведены все необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств.
 
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.


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