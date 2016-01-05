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Новости / Происшествия

В Кирове жертвой телефонных мошенников стала предпринимательница.

Вчера, 14:07 | Просмотров: 180 | Версия для печати
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Полицейским женщина пояснила, что накануне ей позвонил некий мужчина, который представился руководителем местного органа власти.
 
Незнакомец сообщил, что он организует некий благотворительный праздник, на который ему необходимо предоставить сертификаты в конный клуб. Предпринимательница согласилась помочь.
 
По пути "чиновник" попросил женщину положить деньги на несколько номеров сотовых телефонов. Деньги он пообещал отдать при встрече.   Предпринимательница перевела через терминал 9400 рублей.
 
И позже выяснила, что стала жертвой мошенника.
 
Полиция уже установила, что сотовые телефоны, на которые были перечислены деньги, зарегистрированы в Ставропольском крае.


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