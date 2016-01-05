В Кирове жертвой телефонных мошенников стала предпринимательница.

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Полицейским женщина пояснила, что накануне ей позвонил некий мужчина, который представился руководителем местного органа власти.

Незнакомец сообщил, что он организует некий благотворительный праздник, на который ему необходимо предоставить сертификаты в конный клуб. Предпринимательница согласилась помочь.

По пути "чиновник" попросил женщину положить деньги на несколько номеров сотовых телефонов. Деньги он пообещал отдать при встрече. Предпринимательница перевела через терминал 9400 рублей.

И позже выяснила, что стала жертвой мошенника.

Полиция уже установила, что сотовые телефоны, на которые были перечислены деньги, зарегистрированы в Ставропольском крае.