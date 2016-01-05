В Кирове жертвой телефонных мошенников стала предпринимательница.
Вчера, 14:07 | Просмотров: 180 | Версия для печати
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Полицейским женщина пояснила, что накануне ей позвонил некий мужчина, который представился руководителем местного органа власти.
Незнакомец сообщил, что он организует некий благотворительный праздник, на который ему необходимо предоставить сертификаты в конный клуб. Предпринимательница согласилась помочь.
По пути "чиновник" попросил женщину положить деньги на несколько номеров сотовых телефонов. Деньги он пообещал отдать при встрече. Предпринимательница перевела через терминал 9400 рублей.
И позже выяснила, что стала жертвой мошенника.
Полиция уже установила, что сотовые телефоны, на которые были перечислены деньги, зарегистрированы в Ставропольском крае.
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