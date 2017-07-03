В Кирове на улице Ленина произошло тройное ДТП.
Вчера, 14:15 | Просмотров: 168 | Версия для печати
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Авария случилась днем 03.10.2017 года.
На ул. Ленина, напротив дома № 41, по предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина», под управлением 45-летнего водителя.
От удара автомобиль «Лада Калина» отбросило на встречный автомобиль «УАЗ Патриот», под управлением 51-летнего водителя.
В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Калина» получил травмы (не госпитализирован).
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