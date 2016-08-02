В Кирове женщина получила перелом руки, поссорившись с незнакомцем

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2 октября в Кирове около 8 часов утра в отдел полиции поступило сообщение о том, что на ул. Строителей в ходе словесного конфликта мужчина ударил женщину, она упала и сломала руку. 50-летнюю потерпевшую забрала бригада скорой помощи. Оперативный дежурный направил на место происшествия наряд вневедомственной охраны.В результате организованных поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии обнаружили около тубдиспансера схожего по приметам 44-летнего кировчанина. Гражданин, подозреваемый в нанесении побоев, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Кстати, с пострадавшей кировчанкой он не был знаком.