В Кирове женщина получила перелом руки, поссорившись с незнакомцем
Вчера, 15:31 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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В результате организованных поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии обнаружили около тубдиспансера схожего по приметам 44-летнего кировчанина. Гражданин, подозреваемый в нанесении побоев, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Кстати, с пострадавшей кировчанкой он не был знаком.
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