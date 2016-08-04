В Кирове в ларьке незаконно торговали спиртным 

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Сотрудники УМВД России по городу Кирову совместно с представителями общественной организации «Народный контроль» пресекли нарушение в сфере оборота алкоголя в киоске на улице Солнечной.

По словам начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД России по г. Кирову Ильи Ульянова, в ларьке, который не относится к разряду стационарных торговых объектов, осуществлялась торговля алкогольной продукцией без сопроводительных документов и применения кассовой техники.Изъято около 100 литров пива. Материал в отношении предпринимателя будет направлен в суд для привлечения к административной ответственности.Как рассказал заместитель командира народной дружины города Кирова Александр Ошуев, сотрудники «Народного контроля» вместе с полицейскими активно участвуют в ликвидации незаконных торговых точек, выявлении и пресечении фактов торговли алкоголем без лицензии. Вместе с общественниками в текущем году пресечено более 350 подобных правонарушений.Обо всех правонарушениях в сфере оборота алкоголя граждане могут сообщать в полицию по телефону: 02.