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В Кирове в ларьке незаконно торговали спиртным

Вчера, 16:12 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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Сотрудники УМВД России по городу Кирову совместно с представителями общественной организации «Народный контроль» пресекли нарушение в сфере оборота алкоголя в киоске на улице Солнечной.
 
В Кирове в ларьке незаконно торговали спиртным 
 

По словам начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД России по г. Кирову Ильи Ульянова, в ларьке, который не относится к разряду стационарных торговых объектов, осуществлялась торговля алкогольной продукцией без сопроводительных документов и применения кассовой техники.

Изъято около 100 литров пива. Материал в отношении предпринимателя будет направлен в суд для привлечения к административной ответственности.

Как рассказал заместитель командира народной дружины города Кирова Александр Ошуев, сотрудники «Народного контроля» вместе с полицейскими активно участвуют в ликвидации незаконных торговых точек, выявлении и пресечении фактов торговли алкоголем без лицензии. Вместе с общественниками в текущем году пресечено более 350 подобных правонарушений.

Обо всех правонарушениях в сфере оборота алкоголя граждане могут сообщать в полицию по телефону: 02.


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