В Кирове будут судить похитителей дорогих иномарок, взятых в аренду.

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Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело в отношении трех молодых людей, которых обвиняют в хищении арендованных автомобилей, стоимостью более 5 млн рублей.

В состав группы входили двое 26-летних кировчан и 25-летний житель Московской области, уроженец Армении. Все хищения были совершены с апреля по сентябрь 2016 года.

Молодые люди взяли в краткосрочную аренду Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Skoda Octavia общей стоимостью более 5,2 млн рублей. Обратно владельцы иномарок свои автомобили не получили.

Все машины были вывезены за пределы Кировской области и проданы.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд гор. Кирова для рассмотрения по существу.

Участникам преступной группы грозит наказание до 10 лет лишения свободы.