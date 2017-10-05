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Новости / Происшествия

В Опаринском районе у рабочего лесхоза нашли обрез охотничьего ружья.

Сегодня, 14:40 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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Информацию о незаконном хранении огнестрельного оружия местный участковый получил по оперативным каналам.
 
У 38-летнего рабочего лесхоза был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья 20 калибра. По заключению экспертов-криминалистов, обрез оказался в боеспособном состоянии.
 
Выяснилось, что мужчина самостоятельно изготовил обрез из незарегистрированного охотничьего ружья и после хранил дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
Полиция напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящихся оружия и боеприпасов освобождает его владельцев от привлечении к уголовной ответственности.


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