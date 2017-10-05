В Кирове 22-летняя студентка на "Ауди-А6" врезалась в дерево.
Сегодня, 14:53 | Просмотров: 144 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ДТП произошло утром 04.10.2017 года.
На ул. Центральной (п. Ганино), напротив дома № 29, по предварительным данным, 22 летняя водитель автомобиля «Ауди А6» не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.
В результате происшествия девушка-водитель получила травмы (не госпитализирована).
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!