В Кирове 22-летняя студентка на "Ауди-А6" врезалась в дерево.

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ДТП произошло утром 04.10.2017 года.

На ул. Центральной (п. Ганино), напротив дома № 29, по предварительным данным, 22 летняя водитель автомобиля «Ауди А6» не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.

В результате происшествия девушка-водитель получила травмы (не госпитализирована).