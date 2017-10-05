В Арбажском районе иномарка совершила наезд на дерево.

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Авария случилась в 15 часов 04.10.2017 года в п. Арбаж.

На улице Советской, напротив дома № 51, по предварительным данным, водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате происшествия два пассажира автомобиля (мужчины 40 лет) получили травмы (не госпитализированы).

Инспекторы ГИБДД сейчас выясняют, кто именно сидел за рулем, поскольку водителя иномарки на месте происшествия не оказалось.