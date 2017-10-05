В Шабалинском районе в пожаре погибла 33-летняя женщина.
Сегодня, 15:04 | Просмотров: 269 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ЧП произошло 2 октября 2017 года.
В селе Новотроицкое загорелся частный деревянный доме. В ходе разбора завалов пожарные обнаружили тело хозяйки - женщины 1984 года рождения.
По информации СУ СКР по Кировской области, погибшая жила одна и злоупотребляла спиртными напитками. В доме было печное отопление, и причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.
В рамках проведения доследственной проверки следователи СУ СКР по Кировской области опросят очевидцев, знакомых погибшей, назначат необходимые экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!