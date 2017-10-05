На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

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Сотрудника дорожного предприятия подозревают в присвоении казенных средств с использованием служебного положения.

По информации СУ СКР по Кировской области, заведующий подсобным производством «Вятавтодор» отвечал за приемку и дальнейшую реализацию стройматериалов.

Летом этого года организация получила очередную партию битума. Подозреваемый внес в накладную ложные сведения о поставке битума в дорожное управления организации.

После чего мужчина продал 23 тонны битума стороннему лицу за 96 тысяч рублей. Настоящая стоимость битума составляла более 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области.

Расследование уголовного дела продолжается.