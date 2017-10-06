Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

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При этом на теле женщины были множественные повреждения. О пострадавшей врачи сообщили в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что накануне женщина поссорилась со своим мужем. Конфликт произошел в их доме в деревне Галаши Свечинского района. Накануне мужчина принимал участие в исторической реконструкции боев времен Великой отечественной войны.

В ходе ссоры он начал избивать женщину, нанося удары кулаками по голове и телу. Увидев, что самочувствие женщины ухудшилось, мужчина успокоился и помог жене пройти в пристрой дома. Но там ссора возобновилась и подозреваемый начать избивать свою жену.

Осознав, что произошло, мужчина решил обеспечить себе алиби. Он снял с жены сережки, а гостям, которые находились в доме, сообщил, что на женщину кто-то напал и украл сережки.

Под тяжестью собранных следователями СУ СКР по Кировской области улик, мужчина признал свою вину и сознался, что именно он нанес потерпевшей телесные повреждения во время ссоры.

В ходе осмотра дома подозреваемого были обнаружены около 200 патронов, которые подозреваемый хранил незаконно. Следователи СУ СКР по Кировской области собрали достаточную доказательственную базу.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Свечинского района Кировской области и направлено в суд для рассмотрения по существу.