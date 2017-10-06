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Новости / Происшествия

Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

Сегодня, 11:30 | Просмотров: 791 | Версия для печати
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17 марта в следственные органы поступило сообщение от медицинских работников о констатации смерти малолетней девочки в квартире на улице Комсомольской. На теле девочки имелись множественные повреждения. На место незамедлительно выехали следователи СУ СК РФ по Кировской области и сотрудники УМВД России по Кировской области. Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело.

9 октября в СУ СКР по Кировской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Кирова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как выяснили следователи, с весны 2016 года кировчанин жил с женщиной 1990 года рождения, у которой на иждивении находилось четверо малолетних детей. Его сожительница устроилась на работу, а он находился дома, присматривая за детьми.

По версии следствия, с февраля по март 2017 года подозреваемый систематически наносил побои малолетней дочери сожительницы - девочке, родившейся 14 июля 2015 года. Мужчина за малейшие проступки наносил ребенку удары руками и ремнем, девочка испытывала физическую боль и у нее оставались телесные повреждения. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления - истязание несовершеннолетнего.

По версии следствия, 17 марта подозреваемый употреблял алкоголь, отмечая регистрацию бракосочетания с сожительницей. В состоянии алкогольного опьянения он зашел в комнату к падчерице, где увидел, что она залезла на подоконник. Это разозлило мужчину, он с силой стащил девочку и, желая наказать, нанес ей не менее двух ударов кулаком в живот и не менее четырех ударов неустановленным твердым предметом по голове. Через некоторое время зайдя в комнату, он увидел, что девочка не подает признаков жизни.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка явилась закрытая тупая травма живота.

Первым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела. Следователи СУ СК РФ по Кировской области всесторонне исследовали обстоятельства трагедии. Допросили большое количество свидетелей, назначили и провели ряд экспертиз. В рамках расследования уголовного дела проверили законность действий должностных лиц системы органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних. На протяжении всего срока следствия в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.


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