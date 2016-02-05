Жителя Кирово-Чепецкого района признали виновным в убийстве своего знакомого.

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Установить истину помогли судебные эксперты.

В феврале этого года подозреваемый пригласил в гости своего знакомого. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес своему приятелю удар ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия подозреваемый свою вину не признавал и пояснял, что нанес удар погибшему, обороняясь от его агрессивных действий. Но данные судебно-медицинской экспертизы поставили под сомнение показания подозреваемого.

По информации СУ СКР по Кировской области, эксперты дали заключение о том, что, учитывая характер колото-резаной раны, морфологические особенности и значительную глубину раневого канала, исключается возможность причинения колото-резаного ранения при обстоятельствах, указанных подозреваемым при проверке его показаний на месте и других следственных действиях.

Суд счел доказательственную базу достаточной, в результате мужчине вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.