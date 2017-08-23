Директора центра отдыха подозревают в развратных действиях в отношении 14-летних девочек.

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В Кирове возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по факту совершения им развратных действий.

По версии следствия, в июле 2017 года на период каникул в один из центров отдыха трудоустроились девочки 14-ти лет. В указанное время 69-летний директор данного центра в отношении несовершеннолетних систематически совершал развратные действия без применения насилия.

В настоящий момент следователи Следственного комитета проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе на выявление других преступных эпизодов. В отношении подозреваемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники СУ СКР по Кировской области просят граждан обратить внимание на фотографию подозреваемого.

Если вы пострадали от его преступных действий или вам известны факты совершения им преступлений в отношении других лиц, просьба незамедлительно сообщить по телефону: 8-800-707-12-40 либо 02.

фото предоставлено СУ СКР по Кировской области