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Новости / Происшествия

В Яранске проводят доследственную проверку 3-месячного ребенка.

Сегодня, 15:35 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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Информация о происшествии поступила в следственные органы 10 октября 2017 года.
 
Мальчика 03.07.2017 года рождения без признаков жизни обнаружила его мать. По предварительным данным, девушка 1988 года рождения вечером покормила ребенка и положила в кроватку, после чего сама легла спать.
 
Утром ребенок уже не подавал признаков жизни.
 
Следователями СУ СКР по Кировской области назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются врачи, родственники погибшего с целью установления всех обстоятельств произошедшего.


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