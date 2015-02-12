В Яранске проводят доследственную проверку 3-месячного ребенка.
Сегодня, 15:35 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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Информация о происшествии поступила в следственные органы 10 октября 2017 года.
Мальчика 03.07.2017 года рождения без признаков жизни обнаружила его мать. По предварительным данным, девушка 1988 года рождения вечером покормила ребенка и положила в кроватку, после чего сама легла спать.
Утром ребенок уже не подавал признаков жизни.
Следователями СУ СКР по Кировской области назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются врачи, родственники погибшего с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
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