Прокуратура начала проверку по факту обнаружения свалки медотходохов вблизи Башарово.
Сегодня, 15:53 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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Прокуратура Кировской области проводит проверку по факту возможного нарушения природоохранного законодательства.
Основанием к этому послужили сообщения в СМИ об обнаружении в лесном массиве вблизи д. Башарово города Кирова медицинских отходов.
Напомним, в большом пакете с надписью «Медицинские отходы класса «Б» находились медицинские расходные материалы для взятия анализов, медицинские одноразовые пеленки, а также перчатки и шприцы.
Здесь же были найдены пакеты с пробирками, которые содержат фамилии пациентов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
При выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.
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