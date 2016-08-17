Житель Кирово-Чепецка похитил 10 сотовых телефонов.

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Кража была совершена из магазина, расположенного на проспекте России.

Работники магазина пришли утром на работу и обнаружили, что ночью в салон проникли неизвестные. С витрины исчезли 10 сотовых телефонов на общую сумму более 70 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, 1992 года рождения. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Похищенные телефоны сбыть он не успел. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому на период проведения следственных действий меры пресечения в виде заключения под стражу.