Житель Кирово-Чепецка похитил 10 сотовых телефонов.
Сегодня, 14:56 | Просмотров: 87 | Версия для печати
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Кража была совершена из магазина, расположенного на проспекте России.
Работники магазина пришли утром на работу и обнаружили, что ночью в салон проникли неизвестные. С витрины исчезли 10 сотовых телефонов на общую сумму более 70 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, 1992 года рождения. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.
Похищенные телефоны сбыть он не успел. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому на период проведения следственных действий меры пресечения в виде заключения под стражу.
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