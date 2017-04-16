В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.
Сегодня, 15:57 | Просмотров: 53 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария произошла днем 13 октября 2017 года.
На 183 километре дороги Киров – Советск – Яранск водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ.
В результате происшествия оба водителя, а так же три пассажира «Мерседеса» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Ещё один пассажир микроавтобуса от полученных травм скончался на месте аварии.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
22.11.2014