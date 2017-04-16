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Новости / Происшествия

В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

Сегодня, 15:57 | Просмотров: 53 | Версия для печати
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Авария произошла днем 13 октября 2017 года.
 
На 183 километре дороги Киров – Советск – Яранск водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ.
 
В результате происшествия оба водителя, а так же три пассажира «Мерседеса» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Ещё один пассажир микроавтобуса от полученных травм скончался на месте аварии.
 
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.


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