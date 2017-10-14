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В Кирове будут судить двух грабителей таксистов.

Вчера, 18:52 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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В Следственном управлении УМВД России по г. Кирову завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух 19-летних молодых людей.
 
Жителя г. Кирова обвиняют в совершении двух разбойных нападении, студента из Республики Коми - в совершении одного разбойного нападения на водителей такси.
 
Первый инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта. Молодые люди позвонили в службу такси и вызвали автомобиль в безлюдное место в поселок Вересники г. Кирова.
 
Когда водитель приехал на вызов, обвиняемые открыли передние двери и брызнули ему в лицо жидкостью из газовых баллончиков. Водитель смог убежать из машины, а грабители похитили из его автомобиля планшетный компьютер и сотовый телефон на сумму 19 450 рублей.
 
В ночь с 13 на 14 марта один из молодых людей совершил второе нападение на таксиста. Водитель в ожидании вызова стоял на улице Милицейской. Молодой человек также во время нападения применил газовый баллончик и похитил из автомобиля планшетный компьютер.
 
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


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