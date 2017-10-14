В Кировский Центр травматологии доставили одного из пострадавших в ЧП в Уржумском районе (ВИДЕО).

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Напомним, инцидент произошел 13 октября в селе Лазарево Уржумского района.

Около полудня на резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тысяч тонн рабочие проводили работы по покраске внутренних стен. По информации официального представителя "Транснефти", всего на объекте работали 32 человека. Работы вела подрядная организация "Спецстрой-сервис".

Обрушение произошло после окончания работ по покраске резервуара при разборке лесов. Всего пострадали 22 человека. Восемь госпитализированы в Уржумскую ЦРБ.

Наиболее пострадавшего рабочего доставили на вертолете санавиации на аэродром Кучаны, а оттуда в кировский областной Центр травматологии. Вертолетные площадки в городе по метеоусловиям принять вертолет не могли.

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По предварительной информации, обрушение строительной конструкции произошло из-за несоблюдения техники безопасности.