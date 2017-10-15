В Уржумском районе при обрушении строительных лесов на нефтяном терминале пострадали 22 человека
13 октября 2017 20:00 | Просмотров: 131 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Насколько мне известно, пострадавшего доставят не на вертолете, а на карете скорой помощи. Из-за погодных условий вертолет в Кирове приземлиться не сможет, человека повезут с аэродрома "Кучаны" под Кировом».
И буквально во время разговора со студией к входу для скорой помощи подъехал реанимобиль с пострадавшим при обрушении строительных лесов. Мы видим, что человек находится в сознании, делает жесты руками, разговаривает с врачами. Пострадавший лежит на медицинской каталке для перевозки пациентов, видимо передвигаться самостоятельно не может.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Нам удалось заснять, как привезли пострадавшего человека из Кучан. Вот из этой кареты скорой помощи его занесли в здание. Врачи пока никаких комментариев не дают, обещают ответить на все вопросы завтра».
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