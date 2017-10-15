В Уржумском районе при обрушении строительных лесов на нефтяном терминале пострадали 22 человека

Поделиться новостью:

А сейчас с нами на связи мой коллега Иван Швецов. Он дежурит у отделения скорой помощи областного Центра травматологии, куда санавиацией должны были доставить одно из пострадавших.И буквально во время разговора со студией к входу для скорой помощи подъехал реанимобиль с пострадавшим при обрушении строительных лесов. Мы видим, что человек находится в сознании, делает жесты руками, разговаривает с врачами. Пострадавший лежит на медицинской каталке для перевозки пациентов, видимо передвигаться самостоятельно не может.