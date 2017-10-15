ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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В Кировской области ожидается усиление ветра

Сегодня, 11:14 | Просмотров: 137 | Версия для печати
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В Кировской области объявлено метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды.

По прогнозу Кировского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня в течение дня и вечером местами по области и в Кирове ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 17-22 м/с.

ГУ МЧС по Кировской области напоминает о том, как действовать во время сильного ветра:

- если сильный ветер, ураган застал в здании, отойдите от окон и займите безопасное место в помещении. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

Вы всегда можете позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.


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