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Новости / Происшествия

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

Сегодня, 11:44 | Просмотров: 245 | Версия для печати
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18 октября около 11 часов в селе Такашур Кильмезского района во время работ по заготовке древесины бревно дерева упало на мужчину, 1966 года рождения. Он получил смертельные травмы.

Следственными органами СКРоссии по Кировской области организована доследственная проверка по факту смерти на рабочем месте.
 
В рамках проведения доследственной проверки следователями будут установлены все обстоятельства, в том числе организация, в которой работал мужчина, на кого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда и были ли они нарушены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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