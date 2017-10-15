В Кильмезском районе бревном убило рабочего
Сегодня, 11:44 | Просмотров: 245 | Версия для печати
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Следственными органами СКРоссии по Кировской области организована доследственная проверка по факту смерти на рабочем месте.
В рамках проведения доследственной проверки следователями будут установлены все обстоятельства, в том числе организация, в которой работал мужчина, на кого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда и были ли они нарушены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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