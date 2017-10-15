Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

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Бывший председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Вотский» признан виновным в совершении мошенничества, растраты и невыплаты заработной платы.Следствием и судом установлено, что осужденный в период с июня по август 2016 года, не находясь на тот момент в должности председателя кооператива, стал позиционировать себя представителем организации перед контрагентами и предложил им погасить имеющуюся задолженность перед кооперативом, на что контрагенты согласились. При этом он пояснял, что средства пойдут на погашение задолженности по выплате зарплаты перед сотрудниками, однако использовал их в личных целях. Таким образом, он совершил мошенничество, причинив ущерб предприятию в размере более 100 тысяч рублей.В марте 2016 года, находясь в должности председателя кооператива, используя свое служебное положение, он вывез с предприятия семена люцерны, рассортированные в мешки (более 3 тонн) на общую сумму более 300 тысяч рублей и использовал их в личных корыстных целях, совершив хищение чужого имущества.Кроме того, осужденный, находясь в должности председателя кооператива «Вотский», в период с января по апрель 2017 года, имея реальную материальную возможность, не выплачивал шести работникам кооператива зарплату, причинив в совокупности материальный ущерб на общую сумму более 40 тысяч рублей.Следователи СУ СК РФ по Кировской области провели все необходимые следственные действия, собрали достаточную доказательственную базу. Обвинительное заключение было утверждено прокурором Лебяжского района. Собранные следственными органами СКР по Кировской области доказательства признаны судом достаточными.Бывший председатель селхозкооператива «Вотский» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.145.1 УК РФ (мошенничество; растрата, совершенная с использованием своего служебного положения; полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).Учитывая полное признание вины, другие смягчающие обстоятельства, а также полное возмещения причиненного материального ущерба, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.