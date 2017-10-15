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Новости / Происшествия

За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

Сегодня, 13:30 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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Первомайский районный суд г. Кирова вынес приговор кировчанину, который вечером 28 июля, надев солнцезащитные очки и капюшон, зашел в круглосуточный магазин на ул. Павла Корчагина и, приставив к лицу кассира острый предмет, похожий на кухонную вилку, потребовал деньги. Добычей стали 14 800 рублей. Убегая, он пригрозил продавцу расправой в случае вызова полиции.  

Мужчина обвинялся в совершении разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке: подсудимый (он уже был ранее судим по ч. 1 ст. 228 УК РФ) признал вину в полном объеме, и с учетом всех смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. 


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