На постах ДПС усилен контроль предупреждения ящура

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Сегодня предпринимаются все меры, чтобы не допустить в регион вирус ящура. Напомним, совсем рядом, в Башкирии зафиксирована вспышка опасного заболевания. В Кировской области на постах ДПС уже усилен контроль. Что делается еще?Никто не предполагал, что такое заболевание как ящур, которое регистрировалось в прошлом веке, сегодня поднимет голову и будет представлять опасность. Ящур - инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь парнокопытных животных. От этого вируса страдает и человек. В зоне риска люди, напрямую контактирующие с животными. Доярки, механизаторы, животноводы. Горожане могут инфицироваться через парное молоко или не прожаренное мясо. Но при термической обработке вирус погибает.Ограничения по торговле, применяемые к территориям, где выявлен вирус, влекут за собой значительные экономические убытки.В этом году заболевание ящуром фиксировалось в Монголии, Китае, а также на территории Южной Кореи. В Кировской области последний случай заболевания был зафиксирован в 1967 году. В октябре этого года вирус ящура был обнаружен в соседнем Башкортостане. Карантин объявлен в Туймазинском районе республики.Чтобы не допустить распространения заболевания в регион на стационарных постах усилен контроль за продукцией животного происхождения. Основной метод контроля - это проверка документов. Ветеринарные свидетельства сложно подделать. Но если документы или груз вызывают сомнения, инспекторы вправе задержать машину. Надзорные органы призывает владельцев подсобных и промышленных хозяйств исключить доступ к животным посторонних лиц и заезд на территорию транспорта не прошедшего обработку, с большой осторожностью относиться к ввозимым кормам. Как отмечают специалисты, профилактика болезни - это, прежде всего комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий.В случае подозрения на заболевание ящуром владельцам животных следует немедленно обратиться к специалистам ветеринарной службы.