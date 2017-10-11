На постах ДПС усилен контроль предупреждения ящура
Сегодня, 10:16 | Просмотров: 204 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Никто не предполагал, что такое заболевание как ящур, которое регистрировалось в прошлом веке, сегодня поднимет голову и будет представлять опасность. Ящур - инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь парнокопытных животных. От этого вируса страдает и человек. В зоне риска люди, напрямую контактирующие с животными. Доярки, механизаторы, животноводы. Горожане могут инфицироваться через парное молоко или не прожаренное мясо. Но при термической обработке вирус погибает.
Ограничения по торговле, применяемые к территориям, где выявлен вирус, влекут за собой значительные экономические убытки.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Заболевание может возникнуть в личном подсобном хозяйстве, а запрет и ограничения будут введены на всю территорию области, на все категории хозяйств. Все восприимчивое поголовье в неблагополучных пунктах уничтожается путем сжигания. Весь инвентарь, корма, которые имели контакт».
В этом году заболевание ящуром фиксировалось в Монголии, Китае, а также на территории Южной Кореи. В Кировской области последний случай заболевания был зафиксирован в 1967 году. В октябре этого года вирус ящура был обнаружен в соседнем Башкортостане. Карантин объявлен в Туймазинском районе республики.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По факту возникновения заболевания проводится расследование и уже установлено, что занос вируса был связан с ввозом мелкого рогатого скота, овец, с одной из республик Средней Азии. Заболевание ящуром на территории Башкирии не регистрировалось с 1974 года, т.е. более 40 лет заболевания не было».
Чтобы не допустить распространения заболевания в регион на стационарных постах усилен контроль за продукцией животного происхождения. Основной метод контроля - это проверка документов. Ветеринарные свидетельства сложно подделать. Но если документы или груз вызывают сомнения, инспекторы вправе задержать машину. Надзорные органы призывает владельцев подсобных и промышленных хозяйств исключить доступ к животным посторонних лиц и заезд на территорию транспорта не прошедшего обработку, с большой осторожностью относиться к ввозимым кормам. Как отмечают специалисты, профилактика болезни - это, прежде всего комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правительством области проведено заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Доведено протокольное решение обязывающее усилить контроль за перемещением, в части ввоза, восприимчивых к ящуру животных. Мы констатируем, что есть попытки вывоза с территории Башкирии, как продукции, так и животных».
В случае подозрения на заболевание ящуром владельцам животных следует немедленно обратиться к специалистам ветеринарной службы.
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