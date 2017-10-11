ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

26 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.7643
EURO: 68.2890
Погода в городе Кирове:
ночью:  -5...-3°C
утром:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

На постах ДПС усилен контроль предупреждения ящура

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 204 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня предпринимаются все меры, чтобы не допустить в регион вирус ящура. Напомним, совсем рядом, в Башкирии зафиксирована вспышка опасного заболевания. В Кировской области на постах ДПС уже усилен контроль. Что делается еще?

Никто не предполагал, что такое заболевание как ящур, которое регистрировалось в прошлом веке, сегодня поднимет голову и будет представлять опасность. Ящур - инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь парнокопытных животных. От этого вируса страдает и человек. В зоне риска люди, напрямую контактирующие с животными. Доярки, механизаторы, животноводы. Горожане могут инфицироваться через парное молоко или не прожаренное мясо. Но при термической обработке вирус погибает.
Ограничения по торговле, применяемые к территориям, где выявлен вирус, влекут за собой значительные экономические убытки.

На постах ДПС усилен контроль предупреждения ящураСЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Заболевание может возникнуть в личном подсобном хозяйстве, а запрет и ограничения будут введены на всю территорию области, на все категории хозяйств. Все восприимчивое поголовье в неблагополучных пунктах уничтожается путем сжигания. Весь инвентарь, корма, которые имели контакт».

В этом году заболевание ящуром фиксировалось в Монголии, Китае, а также на территории Южной Кореи. В Кировской области последний случай заболевания был зафиксирован в 1967 году. В октябре этого года вирус ящура был обнаружен в соседнем Башкортостане. Карантин объявлен в Туймазинском районе республики.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По факту возникновения заболевания проводится расследование и уже установлено, что занос вируса был связан с ввозом мелкого рогатого скота, овец, с одной из республик Средней Азии. Заболевание ящуром на территории Башкирии не регистрировалось с 1974 года, т.е. более 40 лет заболевания не было».

Чтобы не допустить распространения заболевания в регион на стационарных постах усилен контроль за продукцией животного происхождения. Основной метод контроля - это проверка документов. Ветеринарные свидетельства сложно подделать. Но если документы или груз вызывают сомнения, инспекторы вправе задержать машину. Надзорные органы призывает владельцев подсобных и промышленных хозяйств исключить доступ к животным посторонних лиц и заезд на территорию транспорта не прошедшего обработку, с большой осторожностью относиться к ввозимым кормам. Как отмечают специалисты, профилактика болезни - это, прежде всего комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правительством области проведено заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Доведено протокольное решение обязывающее усилить контроль за перемещением, в части ввоза, восприимчивых к ящуру животных. Мы констатируем, что есть попытки вывоза с территории Башкирии, как продукции, так и животных».

В случае подозрения на заболевание ящуром владельцам животных следует немедленно обратиться к специалистам ветеринарной службы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

С 1 октября в Кировской области проиндексирован фонд оплаты труда

16:32 26.10.2017


С 1 октября в Кировской области проиндексирован фонд оплаты труда

Из Кочуровского парка похитили голубые ели

16:09 26.10.2017


Из Кочуровского парка похитили голубые ели

«Десанта здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

15:59 26.10.2017


«Десанта здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

15:49 26.10.2017


«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

13:30 19.10.2017


За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

В Кирове ведётся диагностика дорог

12:36 19.10.2017


В Кирове ведётся диагностика дорог

Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

11:57 19.10.2017


Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

17:43 26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

Премьера в драмтеатре "Тихий шорох уходящих шагов"

12:10 26.10.2017


Премьера в драмтеатре "Тихий шорох уходящих шагов"

Ремонт автодороги Киров-Русское практически завершен

12:07 26.10.2017


Ремонт автодороги Киров-Русское практически завершен

В Кирове подвели итоги конкурса «Цветущий город»

10:59 26.10.2017


В Кирове подвели итоги конкурса «Цветущий город»

Жители дома 133 по улице Воровского на несколько месяцев остались без лифтов

10:54 26.10.2017


Жители дома 133 по улице Воровского на несколько месяцев остались без лифтов

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове усилен ветконтроль из-за вспышки ящура в Башкирии

11.10.2017


В Кирове усилен ветконтроль из-за вспышки ящура в Башкирии

Эпидемия голубей

23.08.2013


Эпидемия голубей

Бешенство

17.05.2013


Бешенство

АЧС в Туле

12.02.2014


АЧС в Туле

Африканская чума наступает

12.07.2016


Африканская чума наступает

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

Популярные новости

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

15.10.2017


В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

14.10.2017


Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

13.10.2017


В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

13.10.2017


Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

В Кировский Центр травматологии доставили одного из пострадавших в ЧП в Уржумском районе (ВИДЕО).

13.10.2017


В Кировский Центр травматологии доставили одного из пострадавших в ЧП в Уржумском районе (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх