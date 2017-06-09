В Зуевке сотрудники Росгвардии спасли детей от огня

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На имя начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии города Зуевки майора А.Ю. Овсянникова пришло благодарственное письмо от жителя районного центра Ф.В. Моисеенкова.«Двадцать первого октября загорелась наша баня, - говорится в нем. - В это время в доме находились трое детей. Пожар мог стать причиной большой трагедии, если бы в этот момент рядом не оказалось Ваших сотрудников».21 октября около шести вечера наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Максима Бажина и старшего сержанта Александра Ярославцева заметил возгорание на ул. Островского. Пожар вспыхнул в частной бане, которая находилась под одной крышей с домом. Огонь мог распространиться на жилище. Росгвардейцы срочно доложили о происшествии в отдел полиции и вызвали пожарных.Следующий шаг - проверить, есть ли в задымленном доме люди. Максим и Александр обследовали одно помещение за другим, пока не обнаружили детей - малышей 3 и 4,5 лет. В самой дальней комнате находился их старший брат, который работал на компьютере и не чувствовал запаха дыма.Сотрудники Росгвардии помогли младшим детям одеться и вывели их на улицу. До прибытия пожарных расчетов стражи правопорядка помогли хозяевам вынести ценные вещи и документы.В своем письме Федор Викторович просит поощрить Максима Бажина и Александра Ярославцева. «Благодаря профессионализму, четким, слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии были спасены дети и имущество», - отмечает он.