ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

31 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.1179
EURO: 67.6434
Погода в городе Кирове:
днём:  +3...+5°C
вечером:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В магазине на Сутырина незаконно торговали алкоголем

Вчера, 15:17 | Просмотров: 122 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировчане сообщили в полицию о том, что в круглосуточном магазине на улице Сутырина незаконно торгуют алкоголем.

Сотрудники УМВД России по Кировской области проверили сообщение, факт незаконной реализации алкогольной продукции в магазине подтвердился.
 
В магазине на Сутырина незаконно торговали алкоголем 
 
 
По словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, в нарушение действующего законодательства торговля алкоголем осуществлялась без соответствующей лицензии.
 
В магазине на Сутырина незаконно торговали алкоголем 
 
 
В ходе проверочных мероприятий из незаконного оборота изъято 4 бутылки крепкого алкоголя. Спиртное было спрятано за прилавком.
 
В магазине на Сутырина незаконно торговали алкоголем 
 

В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении. За данное правонарушение работник магазина может быть оштрафован на сумму до 50 000 рублей.

Полиция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел обо всех правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей по телефону: 02 (102 - с мобильного).


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Васильев предложил работу победительнице WorldSkills International

16:50 30.10.2017


Васильев предложил работу победительнице WorldSkills International

На Кировскую область надвигается метель

16:27 30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове откроют пункты проката средств реабилитации

16:00 30.10.2017


В Кирове откроют пункты проката средств реабилитации

В Кирове достроили дом дольщиков после вмешательства прокуратуры

15:45 30.10.2017


В Кирове достроили дом дольщиков после вмешательства прокуратуры

В пьяной ссоре ударила сожителя топором

15:36 30.10.2017


В пьяной ссоре ударила сожителя топором

В Сидоровке могут сменить обслуживающую организацию

15:27 30.10.2017


В Сидоровке могут сменить обслуживающую организацию

В магазине на Сутырина незаконно торговали алкоголем

15:17 30.10.2017


В магазине на Сутырина незаконно торговали алкоголем

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка "Станция почтовая" в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

11:42 31.10.2017


Выставка "Станция почтовая" в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

Рейд Россельхознадзора по посадочному материалу

11:40 31.10.2017


Рейд Россельхознадзора по посадочному материалу

В Кирове отметили день памяти жертв политрепрессий

10:36 31.10.2017


В Кирове отметили день памяти жертв политрепрессий

В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэ

10:29 31.10.2017


В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэ

Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслет

10:24 31.10.2017


Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслет

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове в минимаркете незаконно торговали алкоголем

04.08.2016


В Кирове в минимаркете незаконно торговали алкоголем

В Кирове из незаконного оборота изъято 120 литров спиртного

25.10.2016


В Кирове из незаконного оборота изъято 120 литров спиртного

В баре на Чернышевского продавали алкоголь без лицензии

27.04.2017


В баре на Чернышевского продавали алкоголь без лицензии

В Кирове в мини-маркете незаконно продавали алкоголь

11.07.2017


В Кирове в мини-маркете незаконно продавали алкоголь

В Кирове в кафе торговали нелегальным алкоголем

25.04.2016


В Кирове в кафе торговали нелегальным алкоголем

В Кирове в минимаркете торговали алкоголем без лицензии

31.10.2016


В Кирове в минимаркете торговали алкоголем без лицензии

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

19.10.2017


В Кильмезском районе бревном убило рабочего

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

19.10.2017


В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх