В магазине на Сутырина незаконно торговали алкоголем
Вчера, 15:17 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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Сотрудники УМВД России по Кировской области проверили сообщение, факт незаконной реализации алкогольной продукции в магазине подтвердился.
По словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, в нарушение действующего законодательства торговля алкоголем осуществлялась без соответствующей лицензии.
В ходе проверочных мероприятий из незаконного оборота изъято 4 бутылки крепкого алкоголя. Спиртное было спрятано за прилавком.
В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении. За данное правонарушение работник магазина может быть оштрафован на сумму до 50 000 рублей.
Полиция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел обо всех правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей по телефону: 02 (102 - с мобильного).
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