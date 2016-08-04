В магазине на Сутырина незаконно торговали алкоголем 

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По словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, в нарушение действующего законодательства торговля алкоголем осуществлялась без соответствующей лицензии.

В ходе проверочных мероприятий из незаконного оборота изъято 4 бутылки крепкого алкоголя. Спиртное было спрятано за прилавком.





Кировчане сообщили в полицию о том, что в круглосуточном магазине на улице Сутырина незаконно торгуют алкоголем.Сотрудники УМВД России по Кировской области проверили сообщение, факт незаконной реализации алкогольной продукции в магазине подтвердился.В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении. За данное правонарушение работник магазина может быть оштрафован на сумму до 50 000 рублей.Полиция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел обо всех правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей по телефону: 02 (102 - с мобильного).